Супертурнир "Мемориал Вугара Гашимова-2024" в городе ШУША - ВИДЕО

25-30 сентября пройдет супертурнир «Мемориал Вугара Гашимова-2024», посвященный памяти выдающегося шахматиста, чемпиона Европы Вугара Гашимова.

Как сообщает İdman.biz, в турнире по рапиду и блицу примут участие 10 шахматистов.

Турнир впервые пройдет в городе Шуша.

Супертурнир будет организован совместно Шахматным фондом Вугара Гашимова, Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана.

Отметим, что «Мемориал Вугара Гашимова» впервые прошел в 2014 году в Шамкире. Чемпион мира Магнус Карлсен побеждал на соревновании четырежды (2014, 2015, 2018, 2019), азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров - дважды (2016, 2017), представитель США Фабиано Каруана (2021) и Узбекистана - Нодирбек Абдусатторов (2022 год) выиграли турнир по одному разу.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz