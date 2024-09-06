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ЧМ по рапиду и блицу пройдет в новом формате

Шахматы
Новости
6 Сентября 2024 11:58
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ЧМ по рапиду и блицу пройдет в новом формате

ФИДЕ объявила о существенном изменении формата чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Как передает İdman.biz, будет представлена новая структура нокаутов, а также будет добавлен выходной день, который станет днем для СМИ и местом проведения престижной конференции «Chess Davos», объединяющей миры шахмат и финансов.

В блице существенный отход от традиционной структуры ЧМ связан с тем, что он пройдет в два этапа. Первый этап будет следовать знакомой швейцарской системе, состоящей из 13 туров для открытой секции и 11 туров для женской секции, с контролем времени 3 минуты + 2 секунды на ход.

Восемь лучших игроков получат право на участие в нокаут-фазе. Матчи будут состоять из четырех партий.

İdman.biz

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