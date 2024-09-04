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Юбилейный сезон “Grand Chess Tour” будет состоять из пяти турниров

Шахматы
Новости
4 Сентября 2024 09:29
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Юбилейный сезон “Grand Chess Tour” будет состоять из пяти турниров

“Grand Chess Tour” объявил о проведении своей юбилейной, десятой серии.

Как сообщает İdman.biz, в его программу войдут пять турниров. Сезон начнется 24 апреля в Варшаве, где состоится соревнование по рапиду и блицу. Затем в Бухаресте 5-17 мая пройдет этап в классику.

Далее настанет черед Загреба (30 июня – 7 июля), где участники вновь сыграют в быстрые шахматы.

Последние два турнира по традиции пройдут в Сент-Луисе. 9-16 августа пройдет старт в рапид и блиц, а после Кубок Рекса Синкфилда (16-29 августа).

Также предусмотрен финальный турнир “Grand Chess Tour”, о месте проведения которого будет объявлено позже.

Состав участников очередного сезона пока не определен.

Общий призовой фонд “Grand Chess Tour” составит 1,5 миллионов долларов.

İdman.biz

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