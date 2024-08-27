На Олимпиаде будут девять дебютантов

Девять команд дебютируют на Всемирной Шахматной Олимпиаде, которая пройдет 10-23 сентября в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, впервые на подобном соревновании сыграют Лихтенштейн, Джерси, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Американские Виргинские острова, Сент-Люсия, Науру и Каймановы острова.

Интересно, что все эти команды выступят в женском зачете.

Также есть интересные данные касательно количества команд-участниц Олимпиады. Если четыре года назад в Батуми было зарегистрировано 182 сборные в мужской и 176 -в женской секции, а затем в Ченнае-2022 было 187 мужских и 162 женских коллектива, то в Будапеште их будет 193 и 181 соответственно.

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