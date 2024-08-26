Призовой фонд чемпионата страны составит 8 тысяч манатов

4-7 октября пройдет чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Idman.biz, в нем смогут принять участие шахматисты, чей коэффициент ФИДЕ (классический, рапид или блиц) выше 2100 Elo, а среди женщин - выше 2000.

Общий призовой фонд чемпионата страны составит 8000 манатов. В мужском турнире будет разыграно 5000 манатов, в женском - 3000 манатов.

Следует отметить, что чемпионат Азербайджана является отборочным к чемпионату мира по рапиду и блицу. Шахматисты, занявшие первые три места в национальных первенствах, получат право сыграть на мундиале, который пройдет в конце декабря в Нью-Йорке (США).

İdman.biz