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Призовой фонд чемпионата страны составит 8 тысяч манатов

Шахматы
Новости
26 Августа 2024 17:56
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Призовой фонд чемпионата страны составит 8 тысяч манатов

4-7 октября пройдет чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

Как сообщает Idman.biz, в нем смогут принять участие шахматисты, чей коэффициент ФИДЕ (классический, рапид или блиц) выше 2100 Elo, а среди женщин - выше 2000.

Общий призовой фонд чемпионата страны составит 8000 манатов. В мужском турнире будет разыграно 5000 манатов, в женском - 3000 манатов.
Следует отметить, что чемпионат Азербайджана является отборочным к чемпионату мира по рапиду и блицу. Шахматисты, занявшие первые три места в национальных первенствах, получат право сыграть на мундиале, который пройдет в конце декабря в Нью-Йорке (США).

İdman.biz

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