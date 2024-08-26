ЧМ по рапиду и блицу пройдет на Уолл-стрит

ФИДЕ объявил о месте проведения чемпионата мира по рапиду и блицу, который пройдет 26-31 декабря в Нью-Йорке.

Как передает İdman.biz, организаторы объявили о том, что соревнование пройдет на Уолл-Стрит - одной из главных финансовых столиц мира. Локация выбрана не случайно, поскольку ЧМ по быстрым шахматам впервые состоится на североамериканском континенте.

В соответствии с расписанием, соревнования в рапид состоятся 26-28 декабря, затем будет день отдыха, а 30-31 декабря участники сразятся в блиц.

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