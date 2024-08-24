Хаган Ахмед стал 38-м в Абу-Даби

В Абу-Даби завершился фестиваль «Мастерс» с участием азербайджанских шахматистов.

Как передает İdman.biz, Хаган Ахмед в последнем туре уступил Циндзао Тину (Сингапур). Он набрал 5,5 очков и занял 38-е место. На полбалла отстал Вугар Манафов, завершивший выступление на 84-й строчке.

А Заур Мамедов оказался за пределами сотки (4,5 балла, 109-е место).

Победителем фестиваля стал Нодирбек Якуббоев (Узбекистан), набравший 7 очков и опередивший по дополнительным коэффициентам пять ближайших конкурентов.

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