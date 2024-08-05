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Оригинальный постер сборной Азербайджана на Шахматную Олимпиаду

Шахматы
Новости
5 Августа 2024 15:44
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Оригинальный постер сборной Азербайджана на Шахматную Олимпиаду

Один из международных шахматных порталов представил оригинальный постер состава мужской сборной Азербайджана на Олимпиаду, которая пройдет 10-23 сентября в Будапеште.

Как передает İdman.biz, в мужскую сборную Азербайджана вошли Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы.

Олимпиада соберет рекордный состав. 193 сборные выступят в открытой секции и 181 команда - в женских соревнованиях.

Два года назад на Олимпиаде в Ченнае играли 188 мужских и 162 женские команды.

İdman.biz

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