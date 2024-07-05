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На Олимпиаде сыграет девятилетняя шахматистка

Шахматы
Новости
5 Июля 2024 17:35
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На Олимпиаде сыграет девятилетняя шахматистка

9-летняя шахматистка Бодхана Сиванандан из Харроу (северо-запад Лондона) войдет в состав женской сборной Англии на Всемирной Олимпиаде в Будапеште.

Как сообщает İdman.biz, соревнование состоится в конце этого года, а юный вундеркинд станет самым молодым участником, когда-либо представлявшим Англию на международном уровне в любом виде спорта.

Бодхана почти на 15 лет моложе следующей по возрасту участницы команды, 23-летней Лан Яо. Два года назад девочка выиграла три шахматных чемпионата мира в возрастной группе до восьми лет - в классической, быстрой, а также блиц играх.

Малкольм Пейн, менеджер сборной, говорит, что школьница - самый выдающийся игрок, которого когда-либо видели британские шахматы. Сама же Бодхана настроена серьезно и намерена не только одержать победу на соревнованиях в Венгрии, но и стать гроссмейстером до окончания начальной школы.

İdman.biz

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