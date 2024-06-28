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Раджабов идет вторым на «Шахматных звездах»

Шахматы
Новости
28 Июня 2024 21:24
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Раджабов идет вторым на «Шахматных звездах»

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов продолжает выступление на турнире «Шахматные звезды» в Москве.

Как передает İdman.biz, во второй день рапид-турнира он обыграл Екатерину Лагно, далее сыграл вничью с чемпионкой мира Хоу Ифань, а затем заключил мир с Сергеем Карякиным.

Раджабов набрал 4 очка и обосновался на втором месте, опережая по дополнительным показателям Раунака Садвани (Индия) и Евгения Томашевского (Россия). Теймур на полтора балла отстает от другого хозяина доски Владислава Артемьева.

İdman.biz

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