26 Июня 2024
RU

Наши сильнейшие шахматисты - ФОТО

Шахматы
Новости
26 Июня 2024 17:15
182
Наши сильнейшие шахматисты - ФОТО

При совместной организацией Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики был проведен чемпионат страны по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Как сообщает İdman.biz, чемпионами среди участников до 14 лет стали Динара Гусейнова, набравшая 8,5 очков, и Пашам Ализаде, набравший 9 очков.

Второе место заняла представительница Гянджи Саадат Баширли. Юнис Махмудзаде завоевал серебряную медаль на чемпионате юношей до 14 лет. Марьям Агавердиева замкнула первую тройку с 8 очками. Кенан Исбатов стал бронзовым призером с 7,5 очками.

Сумгаитская шахматистка Нуртен Нуриева, набравшая на турнире 10 очков, завоевала звание победительницы среди девушек до 16 лет. Второе место с 9,5 очками заняла ученица Гянджинской шахматной школы Лейла Будагова. Аян Гусейнли заняла третью строчку с 8 очками.

В этой возрастной категории Тунар Давудов завершил турнир на первом месте с 9,5 очками. Шекинские шахматисты Ислам Гаджиалиев и Саид Зейналов разделили второе и третье места соответственно.

Наибольшее количество очков в соревнованиях юношей до 18 лет набрал Широглан Талыбов - 7,5 балла. Шахин Велиев был награжден серебряной медалью, Орхан Багиров - бронзовой.

На церемонии закрытия соревнований первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов поздравил победителей и призёров. Он пожелал им успехов на международных соревнованиях.

Шахматисты, занявшие первые три места на чемпионате страны, были награждены дипломами и медалями Министерства молодежи и спорта.

Победители первенства будут отправлены на чемпионат мира в соответствующих возрастных группах, а шахматисты, занявшие вторые места, - на чемпионат Европы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Теймур Раджабов вновь на "Шахматных звездах"
11:44
Шахматы

Теймур Раджабов вновь на "Шахматных звездах"

Азербайджанский шахматист примет участие на турнире "Шахматные звезды 4,0", который начнется завтра в Москве
Азербайджанский шахматист идет в тройке на Кубке мира
09:00
Шахматы

Азербайджанский шахматист идет в тройке на Кубке мира

В Батуми (Грузия) продолжается Кубок мира по шахматам среди детей
Поражение и две победы Расулова в Турции
25 Июня 17:33
Шахматы

Поражение и две победы Расулова в Турции

В Чешме (Турция) проходит международный турнир по шахматам
Азербайджанский шахматист победно начал Кубок мира
25 Июня 09:28
Шахматы

Азербайджанский шахматист победно начал Кубок мира

В Батуми (Грузия) набирает обороты Кубок мира по шахматам среди детей
Более трехсот шахматистов сыграют в "Baku Open"
24 Июня 16:39
Шахматы

Более трехсот шахматистов сыграют в "Baku Open"

Фестиваль, разбитый на соревнования в группе А и В, будет состоять из девяти туров
Пять азербайджанских шахматистов победно начали Кубок мира
24 Июня 08:52
Шахматы

Пять азербайджанских шахматистов победно начали Кубок мира

В Батуми (Грузия) начался Кубок мира по шахматам среди детей

Самое читаемое

Два азербайджанских борца победили армян на первенстве Европы
24 Июня 21:29
Борьба

Два азербайджанских борца победили армян на первенстве Европы

Сегодня в сербском Нови-Саде стартовало первенство Европы среди юношей U17 по борьбе
ЕВРО-2024: Венгрия на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО
24 Июня 00:59
Евро-2024

ЕВРО-2024: Венгрия на последних минутах вырвала победу, ничья Германии - ВИДЕО

В первый день III тура завершиlся борьба в группе А

Александра Кирои-Богатырева: "Не представляю свою жизнь без Баку"
25 Июня 13:29
Гимнастика

Александра Кирои-Богатырева: "Не представляю свою жизнь без Баку"

"Я всегда хотела приехать в Азербайджан"
ЕВРО-2024: Сенсационная развязка в группе D - ВИДЕО
25 Июня 21:55
Евро-2024

ЕВРО-2024: Сенсационная развязка в группе D - ВИДЕО

В группе D на ЕВРО-2024 прошли игры III тура