Наши сильнейшие шахматисты - ФОТО

При совместной организацией Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики был проведен чемпионат страны по шахматам среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Как сообщает İdman.biz, чемпионами среди участников до 14 лет стали Динара Гусейнова, набравшая 8,5 очков, и Пашам Ализаде, набравший 9 очков.

Второе место заняла представительница Гянджи Саадат Баширли. Юнис Махмудзаде завоевал серебряную медаль на чемпионате юношей до 14 лет. Марьям Агавердиева замкнула первую тройку с 8 очками. Кенан Исбатов стал бронзовым призером с 7,5 очками.

Сумгаитская шахматистка Нуртен Нуриева, набравшая на турнире 10 очков, завоевала звание победительницы среди девушек до 16 лет. Второе место с 9,5 очками заняла ученица Гянджинской шахматной школы Лейла Будагова. Аян Гусейнли заняла третью строчку с 8 очками.

В этой возрастной категории Тунар Давудов завершил турнир на первом месте с 9,5 очками. Шекинские шахматисты Ислам Гаджиалиев и Саид Зейналов разделили второе и третье места соответственно.

Наибольшее количество очков в соревнованиях юношей до 18 лет набрал Широглан Талыбов - 7,5 балла. Шахин Велиев был награжден серебряной медалью, Орхан Багиров - бронзовой.

На церемонии закрытия соревнований первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов поздравил победителей и призёров. Он пожелал им успехов на международных соревнованиях.

Шахматисты, занявшие первые три места на чемпионате страны, были награждены дипломами и медалями Министерства молодежи и спорта.

Победители первенства будут отправлены на чемпионат мира в соответствующих возрастных группах, а шахматисты, занявшие вторые места, - на чемпионат Европы.

İdman.biz