ФИДЕ идет на рекорд Гиннеса в День шахмат

ФИДЕ продолжает подготовку к попытке установить новый мировой рекорд Гиннесса 20 июля в честь Международного дня шахмат и собственного столетия.

Как сообщает İdman.biz, организация приглашает устроителей турниров и игроков принять участие в этом историческом моменте.

«Мы призываем организаторов со всего мира присоединиться к нам и провести турниры за доской 20 июля 2024 года. Это не только будет способствовать установлению мирового рекорда, но и прославит богатые традиции шахмат. Некоторые престижные турниры уже присоединились к нашей инициативе, в том числе известный шахматный фестиваль в Биле (Швейцария), фестиваль Ляочэн в Китае, цель которого собрать 2000-3000 игроков и 5000 онлайн-участников», - говорится в сообщении ФИДЕ.

İdman.biz