Намик Гулиев вошел в Топ-11 чемпионата Франции

Азербайджанский шахматист Намик Гулиев принял участие в чемпионате Франции по рапиду, прошедшему в Сен-Мор-де-Фоссе.

Как сообщает İdman.biz, по итогам девяти туров он набрал 7 очков. Такой же результат показали еще 12 игроков. Гулиев занял 11-е место, на очко отстав от победителя - Максима Лагарде (Франция).

Всего в первенстве приняли участие 577 игроков.

Отметим, что Гулиев является капитаном команды «Chartres Echecs», которая на днях с Рауфом Мамедовым в составе выиграла чемпионат Франции.

İdman.biz