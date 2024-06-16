16 Июня 2024
RU

Намик Гулиев вошел в Топ-11 чемпионата Франции

Шахматы
Новости
16 Июня 2024 10:08
317
Намик Гулиев вошел в Топ-11 чемпионата Франции

Азербайджанский шахматист Намик Гулиев принял участие в чемпионате Франции по рапиду, прошедшему в Сен-Мор-де-Фоссе.

Как сообщает İdman.biz, по итогам девяти туров он набрал 7 очков. Такой же результат показали еще 12 игроков. Гулиев занял 11-е место, на очко отстав от победителя - Максима Лагарде (Франция).
Всего в первенстве приняли участие 577 игроков.

Отметим, что Гулиев является капитаном команды «Chartres Echecs», которая на днях с Рауфом Мамедовым в составе выиграла чемпионат Франции.

İdman.biz

Новости по теме

От Илахи Гадимовой до Аян Аллахвердиевой
15 Июня 17:34
Шахматы

От Илахи Гадимовой до Аян Аллахвердиевой

Tакого успеха добилась Аян Аллахвердиева среди девушек до 20 лет

Шахрияр Мамедъяров занял 8-е место, 8 раз сыграв вничью
14 Июня 17:15
Шахматы

Шахрияр Мамедъяров занял 8-е место, 8 раз сыграв вничью

В девятом туре он сыграл с Рихардом Раппортом
"Я просто не увидела фигуру, мой мозг на мгновение застыл, и я проиграла"
14 Июня 15:45
Шахматы

"Я просто не увидела фигуру, мой мозг на мгновение застыл, и я проиграла"

"С ней у меня была самая сложная игра"
Мамедъяров сыграл вничью с Ю Янгьи
13 Июня 18:41
Шахматы

Мамедъяров сыграл вничью с Ю Янгьи

В Ташкенте продолжается турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова
Сильнейшие молодые шахматисты в Азербайджане - ФОТО
13 Июня 16:55
Шахматы

Сильнейшие молодые шахматисты в Азербайджане - ФОТО

Метин Бекирли, набравший 9,5 баллов, занял первое место среди мальчиков до 8 лет
Отбор в новый турнир претендентов стартовал
13 Июня 14:54
Шахматы

Отбор в новый турнир претендентов стартовал

Одной из возможностей попасть в кандидаты является рейтинг "FIDE Circuit"

Самое читаемое

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО
15 Июня 00:55
Евро-2024

ЕВРО-2024 стартовал: ШЕСТЬ голов в матче Германия - Шотландия - ВИДЕО

Сегодня стартовал Евро-2024
Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда
15 Июня 23:39
Евро-2024

Самый ранний гол чемпионатов Европы - 23-я секунда

Сборная Албании забила самый ранний гол в истории чемпионатов Европы
Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"
14 Июня 21:40
Каратэ

Первое золото на "BRICS Sports Games Kazan 2024"

Как сообщает İdman.biz, на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша каратистка Мадина Садыгова (55 кг)
ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось
14 Июня 15:18
Евро-2024

ЕВРО-2024: Прибыль в 1 миллиард евро. Пиво закончилось

О большом наплыве туристов свидетельствует и инцидент в одном из мюнхенских баров