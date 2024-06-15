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От Илахи Гадимовой до Аян Аллахвердиевой

Шахматы
Новости
15 Июня 2024 17:34
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От Илахи Гадимовой до Аян Аллахвердиевой

Недавно завершившийся в индийском Гандинагаре молодежный чемпионат мира по шахматам ознаменовался для шахмат независимого Азербайджана восьмой медалью в истории этих соревнований.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха добилась Аян Аллахвердиева среди девушек до 20 лет.

Шахматисты независимого Азербайджана в этом возрасте завоевали на чемпионатах мира 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Если посчитать отдельно победы, одержанные под советским флагом, то по количеству опережают Азербайджан только СССР (15), Россия (9), Китай (8), Индия (7), США (6) и бывшая Югославия (6).

Среди 20-летних Илаха Гадимова завоевала первую для Азербайджана в 1993 году серебряную медаль.

В 2003 году произошло уникальное событие в истории турниров. Две медали чемпионата мира, проходившего в Нахчыване, достались представителю Сумгаита. Шахрияр Мамедъяров стал чемпионом мира среди юношей, а его сестра Зейнаб Мамедъярова завоевала бронзовую медаль среди девушек.

Спустя два года азербайджанские шахматы добились успешного результата. В 2005 году Шахрияр во второй раз поднялся на самую высокую позицию среди 20-летних. Результат Мамедъярова, являющегося первым в истории шахмат двукратным чемпионом мира среди юношей в этом возрасте, ни разу никто не повторил. Среди девушек это сделали 4 шахматистки.

На этом выдающиеся результаты азербайджанских шахматистов в истории этого соревнования не закончились. В 2022 году во второй раз в истории шахмат золотая медаль среди юношей и девушек досталась одной стране в одном году. Абдулла Гадимбейли и Говхар Бейдуллаева написали эту уникальную страницу шахматной истории. Ранее в 2008 году это сделали индийцы Абхиджит Гупта и Харика Дронавалли.

После Зейнаб наши шахматистки завоевали в этом соревновании еще две бронзовые медали. В 2008 году Эльтадж Сафарли стал третьим в мире среди юношей, а в 2024 году Аян Аллахвердиева - третьей среди девушек.

Отметим, что еще двое воспитанников Азербайджанской шахматной школы имеют титул чемпиона среди юношей до 20 лет. Еще пока Гарри Каспаров жил в Баку, он стал чемпионом мира в 1996 году под флагом Израиля, а Эмиль Сутовский, переехавший из Баку в Израиль в 14 лет, стал чемпионом мира спустя 5 лет - в 1996 году под флагом СССР.

Вугар Мамедов
İdman.biz

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