«Игры проходили на высоком уровне. Конечно, результат, который я показала, показывает, что у меня есть потенциал».

Об этом İdman.biz заявила шахматистка сборной Азербайджана Аян Аллахвердиева.

Она оценила свое выступление на молодежном чемпионате мира, проходившем в индийском Гандинагаре. Аллахвердиева, завершившая турнир с бронзовой медалью, сказала, что ее результат показывает необходимость дополнительной работы:

«Если сравнивать с чемпионатом мира среди 18-летних в прошлом году, то 20-летние шахматисты всегда считаются на категорию выше. Поэтому я не могу сказать, что мои успехи хуже, чем в прошлом году. Конечно, тогда я завоевала титул чемпиона мира. Но бронзовая медаль, которую я завоевала в этом году, показывает, что я не ослабла за год и могу бороться».

По словам Аян, она потеряла преимущество в матче с чемпионкой Дивьей Дешмух:

«У меня была выигрышная ситуация. Могла бы сделать ничью. Я просто не увидела фигуру, мой мозг на мгновение застыл, и я проиграла. С ней у меня была самая сложная игра. Потому что я потеряла много очков подряд».

Отметим, что Аллахвердиева набрала 8,5 очка в 11 турах чемпионата мира.

Банучичек Гусейнли

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