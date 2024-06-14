Шахрияр Мамедъяров занял 8-е место, 8 раз сыграв вничью

В Ташкенте завершился турнир «Мастерс» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как передает İdman.biz, в девятом туре он сыграл с Рихардом Раппортом. В активе Шаха было семь мирных исходов при одном поражении. В последнем туре он также сыграл вничью.

В «Мастерсе» принимают участие десять гроссмейстеров.

Ниже приводим пары девятого тура.

Шахрияр Мамедъяров - Рихард Раппорт (Венгрия) - 0,5:0,5

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) - Алексей Сарана (Сербия) - 0,5:0,5

Пархам Магсудлу (Иран) - Видит Сантош Гуджарати (Индия) - 0:1

Нодирбек Акуббоев (Узбекистан) - Ю Янгьи (Китай) - 0,5:0,5

Джавохир Синдаров (Узбекистан) - Александр Грищук (ФИДЕ) - 0,5:0,5

Турнирная таблица: Якуббоев, Абдусатторов - по 5,5 очка, Ю Янгьи, Сарана - по 5, Синдаров, Раппорт, Видит - по 4,5, Мамедъяров - 4. Грищук - 3,5, Магсудлу - 3.

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