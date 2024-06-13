Сильнейшие молодые шахматисты в Азербайджане - ФОТО

При совместной организации Федерации шахмат Азербайджана и Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики был проведен чемпионат страны по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.

Как сообщает İdman.biz, по окончательным результатам соревнования Метин Бекирли, набравший 9,5 баллов, занял первое место среди мальчиков до 8 лет.

Азад Худузаде (8 очков) и Абальфаз Сафарализаде (7,5 очков) заняли второе и третье места соответственно.

В соревнованиях девушек Нургун Фахратзаде опередила всех с результатом 9,5 очка и завоевала золотую медаль. Мехин Талыбова (9 очков) и Ягмур Мурадлы (8,5 очка) заняли 2-е и 3-е места.

Ясин Азимов, набравший 8 очков в 11 турах, стал победителем соревнований среди мальчиков до 10 лет. Сафа Гумметов и Нурлан Азизли, набравшие 7 и 6 очков соответственно, довольствовались серебряной и бронзовой медалями.

Сабира Мурадлы стала чемпионкой турнира среди девочек в своей возрастной категории. Имеющая такой же результат Хадиджа Бабазаде заняла второе место по дополнительным показателям. Марьям Мамедова замкнула первую тройку с результатом 7,5 очка.

В соревнованиях среди мальчиков до 12 лет Ахмед Гусейнов с 10 очками завоевал золотую медаль. Шамси Гараханов (9 очков), Мирнамиг Агазаде (8 очков) завершили соревнование на 2-м и 3-м местах. В турнире 12-летних девочек радость победы на чемпионате испытала Захра Аллахверди (10 очков). Фатима Мирзалиева, набравшая 8,5 очка, завоевала серебряную медаль, а Аснад Бахшизаде с 8 баллами - бронзовую.

На церемонии закрытия соревнований первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаик Гасанов поздравил победителей и призеров и пожелал им успехов в международных соревнованиях.

Шахматисты, занявшие первые три места в чемпионате страны, были награждены дипломами и медалями Министерства молодежи и спорта. Победители первенства будут отправлены на чемпионат мира в соответствующих возрастных группах, а шахматисты, занявшие вторые места, - на чемпионат Европы.

İdman.biz