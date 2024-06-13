Отбор в новый турнир претендентов стартовал

Отбор в следующий турнир претендентов по шахматам уже стартовал.

Как сообщает İdman.biz, одной из возможностей попасть в кандидаты является рейтинг «FIDE Circuit». В нем начисляются очки за результаты гроссмейстеров по ходу всего сезона. Лучшие игроки 2024 и 2025-го годов получат возможность сыграть в турнире претендентов.

Пока в текущем рейтинге лидирует Арджун Эригаиси (Индия), набравший 57.60 баллов. На второй строчке находится Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), в чьем активе 55.43 очка.

Отметим, что в прошлом цикле через «FIDE Circuit» в турнир претендентов попадал лишь один шахматист.

İdman.biz