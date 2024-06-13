Азербайджанская шахматистка завоевала бронзовую медаль на ЧМ

Завершился чемпионат мира (ЧМ) по шахматам среди юниоров, организованный в Гандинагаре (Индия).

İdman.biz сообщает, что азербайджанская шахматистка Аян Аллахвердиева, завоевавшая в прошлом году золотую медаль чемпионата мира среди 18-летних, также была удостоена награды престижного соревнования. А. Аллахвердиева, набравшая 8,5 очка после 11 туров, завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

Другие наши шахматистки - Нармин Абдинова и Сабина Рзалы не смогли войти в число призеров.

Отметим, что в турнире, проведенном по швейцарской системе, соревновались 102 шахматиста из 44 стран.

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