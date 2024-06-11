Победный тур азербайджанских шахматисток в Индии

Азербайджанские шахматистки одержали победы в девятом туре первенства мира среди юниоров в Гандинагаре (Индия).

Как передает İdman.biz, Аян Аллахвердиева и Нармин Абдинова выиграли у хозяек доски.

Первая переиграла В.Рындию, а Нармин огорчила Шрикумар Анупам. Причем, обе победы были добыты черными. Аллахвердиева и Абдинова набрали по 6,5 очков, обосновались в первой пятерке и на полтора очка отстают от лидера – Дивии Дешмух (8 очка).

Также победу в очередном туре отпраздновали Сабина Рзалы, переигравшая Г.Шавамшику (Инлия). Это позволило ей набрать 5 баллов.

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