Нармин проиграла, Аян стала лидером

В индийском Гандинагаре прошли партии пятого тура молодежного чемпионата мира по шахматам.

Как сообщает İdman.biz, в отчетном туре наша шахматистка Аян Аллахвердиева обыграла черными фигурами швейцарку Софию Хрызлову.

Другая наша представительница, Нармин Абдинова, сражавшаяся черными фигурами, проиграла местной шахматистке Дешмуху Дувиа. Сабина Рзалы завершила 5-й тур вничью. Она разделила очки с Патилом Бхагьяшри (Индия).

Нармин, занимавшая лидирующую позицию с 4 очками, завершила тур поражением и опустилась на 9-е место. Аян сменила ее, поднявшись на первое место с 4,5 очка. Сабина занимает 41-е место с 3 очками.

Отметим, что турнир проводится по швейцарской системе. В соревновании будет сыграно 12 туров. В них соревнуются 102 шахматиста из 44 стран.

5-й тур

Дешмух Дувья (Индия) – Нармин Абдинова – 1:0

София Хрызлова (Швейцария) – Аян Аллахвердиева – 0:1

Сабина Рзалы – Патил Бхагьяшри (Индия) – 0,5:0,5

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