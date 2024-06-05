Шахрияр Мамедъяров на одном турнире с Видитом и Абдусатторовым

6 июня в столице Узбекистана Ташкенте стартует новый шахматный супертурнир.

Как сообщает İdman.biz, участники будут соревноваться в трех различных турнирах в зависимости от рейтинга.

В категории «Masters», где выступят игроки с самым высоким рейтингом будут участвовать Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Пархам Магсудлу (Иран), Александр Грищук (FIDE), Янги Ю (Китай), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Ричард Рапорт (Румыния), Алексей Сарана (Сербия) и другие. Азербайджан на супертурнире будет представлять Шахрияр Мамедъяров.

Айдын Сулейманлы и Вугар Расулов выступят в группах «Challengers» и «Futures».

Турнир завершится 14 июня.

İdman.biz