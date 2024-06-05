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Абдинова и Аллахвердиева идут без потерь на ЧМ

Шахматы
Новости
5 Июня 2024 09:09
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Абдинова и Аллахвердиева идут без потерь на ЧМ

В Гандинагаре (Индия) продолжается чемпионат мира по шахматам среди юниоров.

Как передает İdman.biz, Азербайджан представлен в нем Аян Аллахвердиевой, Нармин Абдиновой и Сабиной Рзалы. После трех сыгранных туров первые две шахматистки демонстрируют стопроцентный показатель. Набрав 3 очка, Абдинова расположилась на шестом месте, а Аллахвердиева идет восьмой. Причем, в минувшем туре они обыграли представительниц Индии: Нармин переиграла Адвику Саруприю, а Аян победила Гош Сапараю.

Неважно стартовала Рзалы, у которой пока полтора балла и текущая 59-я строчка.

İdman.biz

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