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Магомед Мурадлы стал победителем "Dubai Open" - ФОТО

Шахматы
Новости
2 Июня 2024 15:06
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Магомед Мурадлы стал победителем "Dubai Open" - ФОТО

Объявлен победитель международного шахматного турнира «Dubai Open 2024», организованного в Объединенных Арабских Эмиратах. İdman.biz сообщает, что азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы, начавший последний тур лидером, сегодня в финальной партии сыграл вничью. В 9-м туре М.Мурадлы разделил очки с китайцем Дай Чангреном.

Таким образом, Магомед Мурадлы, набравший 7 очков в 9 турах, завершил «Dubai Open 2024» победителем. Нашему шахматисту, завоевавшему звание победителя соревнований, также была вручена денежная премия в размере 16 000 долларов США.

Другой наш шахматист, Эльтадж Сафарли, набравший в турнире 6,5 очка, разделил 2-6 места. По дополнительным коэффициентам Э.Сафарли занял 6-е место.

Отметим, что президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов после соревнований встретился с шахматистами и поздравил Магомеда Мурадлы с победой.

İdman.biz

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