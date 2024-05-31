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Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге

Шахматы
Новости
31 Мая 2024 17:33
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Ульвия Фаталиева взлетела в рейтинге

ФИДЕ объявил июньский рейтинг шахматистов.

Как сообщает İdman.biz, лучший результат среди членов сборной Азербайджана у Шахрияра Мамедъярова.

39-летний гроссмейстер поднялся на 2 позиции. Мамедъяров, имеющий в активе 2734 очка, занимает 16-е место. Теймур Раджабов опустился на 3 позиции. Он занимает 30-е место с 2704 очками.

Другой наш гроссмейстер Рауф Мамедов (2651) продвинулся на 5 ступеней. Член сборной находится на 82-м месте.

Рейтинговую таблицу возглавляет норвежец Магнус Карлсен (2830). За ним следуют представители США Фабиано Каруана (2805) и Хикару Накамура (2794).

У Гюнай Мамедзаде лучший результат среди наших шахматисток. Наша шахматистка, поднявшаяся на 6 мест, занимает 29-е место с 2444 очками.

Говхар Бейдуллаева (2417) занимает 39-е место, поднявшись на шесть ступенек. Чемпионка Европы Ульвия Фаталиева (2399) находится на 49-м месте. У нее самый большой прогресс. Фаталиева поднялась на 23 ступеньки. Ханым Баладжаева, поднявшаяся на 11 мест, занимает 63-е место с 2385 очками. Гюльнар Мамедова (2348), потеряшая 9 позиций, опустилась на 99-е место.

Список возглавляет Ифань Хоу (2632) из ​​Китая. Вэньцзюнь Цзюй (Китай, 2558) занимает второе место, а Лэй Тинцзе (Китай, 2548) - третье.

İdman.biz

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