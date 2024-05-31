31 Мая 2024
RU

Ульвия Фаталиева тренируется отдельно от сборной

Шахматы
Новости
31 Мая 2024 12:24
13
Ульвия Фаталиева тренируется отдельно от сборной

«Азербайджанские шахматисты продолжают подготовку к шахматной Олимпиаде».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент Шахматной Федерации Азербайджана (ШФА) Махир Мамедов.

Он оценил подготовку национальной сборной к Олимпиаде. По словам главы организации, уже определен состав женской сборной, которая будет выступать на соревнованиях:

«Ульвия Фаталиева, которая в нашей команде является чемпионкой Европы, написала историю. Сборная тренируется без нее. Она готовится особо. В настоящее время наши шахматисты в целях подготовки участвуют в престижных соревнованиях в Дубае. 29 июня во Дворце спорта стартуют соревнования «Baku Open». Полностью состав мужской сборной, которая выступит на Олимпиаде, станет известен после турнира 1-7 июля. Сейчас можно сказать, что в Олимпиаде примут участие Шахрияр Мамедъяров и Айдын Сулейманлы».

Мамедов также коснулся объявленного конкурса на новый логотип ШФА:

«Министерство молодежи и спорта дало нам стимул сменить логотип. Этот логотип подходил не только для 90-х, но и для этой эпохи. Но логотип министерства «шепчет» нам, чтобы мы сменили логотип. Получилось очень интересно и лаконично. Если будет получен хороший и интересный логотип, то мы поменяем его. Первая часть нашего конкурса уже завершилась. Есть интересные предложения. В противном случае мы не будем менять этот логотип ради перемен».

Отметим, что Олимпиада пройдет в столице Венгрии Будапеште и начнется 10 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Проиграл корону? Отбирайся в турнир претендентов
10:11
Шахматы

Проиграл корону? Отбирайся в турнир претендентов

Если раньше вице-чемпион мира без отбора участвовал в новом цикле, то теперь он будет бороться за право попасть в кандидатский старт на общих основаниях
Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"
30 Мая 23:15
Шахматы

Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"

Наш представитель завершил 6-й тур ничьей
Магомед Мурадлы вырвался в единоличные лидеры в Дубае
30 Мая 08:40
Шахматы

Магомед Мурадлы вырвался в единоличные лидеры в Дубае

В пятом туре он черными обыграл Раунака Садвани из Индии
ФИДЕ объявила тендер на чемпионаты мира
29 Мая 11:08
Шахматы

ФИДЕ объявила тендер на чемпионаты мира

ФИДЕ объявила тендер на проведение чемпионатов мира 2025 года
Вугар Расулов на пороге Топ-30 в Актобе
29 Мая 09:55
Шахматы

Вугар Расулов на пороге Топ-30 в Актобе

В Актобе проходит Мемориал Владимира Дворковича
Магомед Мурадлы вошел в группу лидеров в Дубае
29 Мая 08:52
Шахматы

Магомед Мурадлы вошел в группу лидеров в Дубае

Азербайджанский шахматист Магомед Мурадлы ворвался в группу лидеров на турнире «Dubai Open» в ОАЭ

Самое читаемое

Определился новый главный тренер "Челси"
28 Мая 17:44
Мировой футбол

Определился новый главный тренер "Челси"

С 44-летним специалистом подписан контракт сроком 5+1 год
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 Мая 20:13
Бокс

Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире

В столице Таиланда Бангкоке продолжается II Всемирный олимпийский отборочный турнир по боксу
Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг
29 Мая 18:47
Бокс

Малик Гасанов победил японского боксера, до лицензии остался один шаг

31 мая в четвертьфинале он встретится с Хосе Мануэлем Виафарой (Колумбия)
Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?
28 Мая 15:28
Азербайджанский футбол

Когда Нариман Ахундзаде и Муса Гурбанлы присоединятся к сборной?

В состав сборной также могут войти 3 представителя U-21