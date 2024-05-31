Ульвия Фаталиева тренируется отдельно от сборной

«Азербайджанские шахматисты продолжают подготовку к шахматной Олимпиаде».

Как сообщает İdman.biz, об этом сказал президент Шахматной Федерации Азербайджана (ШФА) Махир Мамедов.

Он оценил подготовку национальной сборной к Олимпиаде. По словам главы организации, уже определен состав женской сборной, которая будет выступать на соревнованиях:

«Ульвия Фаталиева, которая в нашей команде является чемпионкой Европы, написала историю. Сборная тренируется без нее. Она готовится особо. В настоящее время наши шахматисты в целях подготовки участвуют в престижных соревнованиях в Дубае. 29 июня во Дворце спорта стартуют соревнования «Baku Open». Полностью состав мужской сборной, которая выступит на Олимпиаде, станет известен после турнира 1-7 июля. Сейчас можно сказать, что в Олимпиаде примут участие Шахрияр Мамедъяров и Айдын Сулейманлы».

Мамедов также коснулся объявленного конкурса на новый логотип ШФА:

«Министерство молодежи и спорта дало нам стимул сменить логотип. Этот логотип подходил не только для 90-х, но и для этой эпохи. Но логотип министерства «шепчет» нам, чтобы мы сменили логотип. Получилось очень интересно и лаконично. Если будет получен хороший и интересный логотип, то мы поменяем его. Первая часть нашего конкурса уже завершилась. Есть интересные предложения. В противном случае мы не будем менять этот логотип ради перемен».

Отметим, что Олимпиада пройдет в столице Венгрии Будапеште и начнется 10 сентября.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz