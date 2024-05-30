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Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"

Шахматы
Новости
30 Мая 2024 23:15
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Азербайджанский шахматист сохранил свое лидерство на "Dubai Open 2024"

Лидерство азербайджанского шахматиста Магомеда Мурадлы на «Dubai Open 2024» продолжается.

Как сообщает İdman.biz, наш представитель завершил 6-й тур ничьей. Мурадлы завершил миром партию с представителем Турции Ягыз Каан Эрдогмушем. Магомед, имеющий на счету 5 очков, опережает своего ближайшего последователя на пол-очка.

В дуэли азербайджанских шахматистов Говхар Бейдулаева проиграла Эльтаджу Сафарли. Раван Алиев, Гюльнар Мамедова и Гюнай Мамедзаде завершили тур ничьими. Ханым Баладжаева потерпела поражение.

İdman.biz

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