Определились победители шахматного турнира - ФОТО

26 мая прошли соревнования по шахматам среди сотрудников госучреждений.

Как сообщает İdman.biz, турнир был организован Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана. В соревнованиях приняли участие 67 сотрудников (56 мужчин, 11 женщин) из 31 государственного учреждения.

По итоговым результатам первым среди мужчин стал сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Анар Расулов. Рауф Рзаев (Министерство энергетики) занял второе место, а Эльнур Мехтиев (Министерство труда и социальной защиты населения) - третье.

Среди женщин отличились Фидан Агасиева (АЗАЛ), Иззет Рагимли (Агентство наземного транспорта Азербайджана), Улькер Магсудова (ГНКАР).

İdman.biz