Шахрияр Мамедъяров исполнил желание своего поклонника - ФОТО

Сегодня я проснулся в 6 часов утра и увидел в социальной сети сообщение: «Наставник, когда вы приедете в Стамбул?»

Как сообщает İdman.biz, об этом написал Шахрияр Мамедъяров в своей публикации в социальной сети.

Азербайджанский шахматист осуществил мечту своего болельщика. Он встретил его в Стамбуле и сыграл с ним в шахматы:

«Это был отец Исмаила, который долгое время делился со мной своими мыслями и всегда писал мне с любовью, несмотря ни на что. Он написал мне, когда был в Турции. Недолго думая, я ответил «Да, я в Стамбуле» и сказал, что хотел бы встретиться. Его отец всегда писал мне о встрече с сыном желая сделать ему сюрприз. Однажды эта мечта должна была сбыться. Мы воплотили ее в реальность. Я вышел из дома утром и встретился с ними. Мы вместе позавтракали. Было очень приятно встретить таких людей. Я также должен упомянуть, что у Исмаила синдром Аспергера, он очень милый и очень умный. Вы всегда должны верить, что мечты сбываются».

Отметим, что в конце своего поста Мамедъяров подчеркнул, что игра с его болельщиком Исмаилом завершилась вничью.

İdman.biz