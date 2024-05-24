Состоялась конференция Шахматной федерации, приняты решения - ФОТО

24 мая состоялась очередная конференция Шахматной федерации Азербайджана (ШФА).

Как сообщает İdman.biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Затем первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана Фаиг Гасанов выступил с отчетом по итогам 2023 года. Бюджетный отчет ШФА на 2023 год был заслушан и одобрен. Обсужден и принят бюджет Федерации на текущий год. Были заслушаны отчеты комиссий судей, тренеров, детей и молодежи, шахматных композиций, регионального развития, женщин и социальных вопросов, действующих при ШФА, о проделанной работе в 2023 году и оглашены их планы на 2024 год.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов проинформировал о стипендиальной программе ветеранов шахмат.

Президент ШФА Мамедов поздравил Алемдара Мамедова, Геннадия Гельмана и Эльмиру Алиеву, которые эффективно работают в развитии азербайджанских шахмат, с юбилеем. Им были вручены благодарственное письмо и денежная премия в размере 3 тысяч манатов от имени ШФА.

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