Сулейманлы в борьбе за призовое место в Шардже

В ОАЭ завершается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».
Как сообщает İdman.biz, в девятом туре основное внимание из азербайджанских шахматистов будет приковано к Айдыну Сулейманлы, который имеет шанс попасть в число призеров. В данный момент он идет пятым, набрав 5,5 очков и отставая на полбалла от группы лидеров.
Пары восьмого тура:
Айдын Сулейманлы - Алексей Сарана (Сербия)
Магомед Мурадлы - Шант Саргсян (Армения)
Виталий Сивук (Швеция) - Теймур Раджабов
Эльтадж Сафарли - Раджа Ритвик (Индия).
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