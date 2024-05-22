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Сулейманлы в борьбе за призовое место в Шардже

Шахматы
Новости
22 Мая 2024 08:44
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Сулейманлы в борьбе за призовое место в Шардже

В ОАЭ завершается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».

Как сообщает İdman.biz, в девятом туре основное внимание из азербайджанских шахматистов будет приковано к Айдыну Сулейманлы, который имеет шанс попасть в число призеров. В данный момент он идет пятым, набрав 5,5 очков и отставая на полбалла от группы лидеров.

Пары восьмого тура:

Айдын Сулейманлы - Алексей Сарана (Сербия)
Магомед Мурадлы - Шант Саргсян (Армения)
Виталий Сивук (Швеция) - Теймур Раджабов
Эльтадж Сафарли - Раджа Ритвик (Индия).

İdman.biz

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