22 Мая 2024
RU

Сулейманлы вышел на пятое место в Шардже

Шахматы
Новости
21 Мая 2024 20:16
194
Сулейманлы вышел на пятое место в Шардже

В ОАЭ продолжается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».

Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре наблюдалось двойное азербайджано-иранское противостояние:

Айдын Сулейманлы, сыграл вничью с Амином Табатабае, а Магомед Мурадлы уступил Пархаму Магсудлу.
В то же время Теймур Раджабов сыграл вничью, а Эльтадж Сафарли проиграл.

Сулейманлы набрал 5,5 очков и вышел на пятое место. Он отстает на полбалла от лидеров. У Марадлы 4,5 очка и 15-е место. Раджабов расположился на 40-й позиции (4 очка), а Сафарли - 55-й (3,5).

Пары восьмого тура:
Амин Табатабае (Иран) - Айдын Сулейманлы 0,5:0,5
Пархам Магсудлу (Иран) - Магомед Мурадлы 1:0
Теймур Раджабов - Феликс Блобергер (Австрия) 0,5:0,5
Самуэль Севян (США) - Эльтадж Сафарли 1:0

İdman.biz

Новости по теме

Сулейманлы и Мурадлы против иранских шахматистов в Шардже
21 Мая 08:42
Шахматы

Сулейманлы и Мурадлы против иранских шахматистов в Шардже

В ОАЭ продолжается шахматный турнир "Шарджа Мастерс"
Раджабов проиграл Мурадлы в Шардже
20 Мая 21:58
Шахматы

Раджабов проиграл Мурадлы в Шардже

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"
Сулейманлы победил в пятом туре "Шарджа Мастерс"
18 Мая 21:39
Шахматы

Сулейманлы победил в пятом туре "Шарджа Мастерс"

В ОАЭ проходит турнир "Шарджа Мастерс"
Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста
17 Мая 21:48
Шахматы

Магомед Мурадлы победил армянского шахматиста

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"
Ян Непомнящий: "Ниджат Абасов обе партии со мной провел хорошо"
17 Мая 15:11
Шахматы

Ян Непомнящий: "Ниджат Абасов обе партии со мной провел хорошо"

"Я сделал все, что мог"

Самое читаемое

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Махир вернулся
19 Мая 13:40
Азербайджанский футбол

Махир вернулся

Махир Эмрели, футболист сборной Азербайджана, спустя долгое время сыграл в чемпионате Хорватии
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"