Сулейманлы и Мурадлы против иранских шахматистов в Шардже

В ОАЭ продолжается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».
Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре будет наблюдаться двойное азербайджано-иранское противостояние: Айдын Сулейманлы, сыграет с Амином Табатабае, а Магомед Мурадлы встретиться с Пархамом Магсудлу.
Отметим, что Сулейманлы демонстрирует наилучший результат среди наших гроссмейстеров. Он идет восьмым, имея 5 очков, а Мурадлы отстает на полбалла.
Пары восьмого тура:
Амин Табатабае (Иран) - Айдын Сулейманлы
Пархам Магсудлу (Иран) - Магомед Мурадлы
Теймур Раджабов - Феликс Блобергер (Австрия)
Самуэль Севян (США) - Эльтадж Сафарли
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