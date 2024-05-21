Сулейманлы и Мурадлы против иранских шахматистов в Шардже

В ОАЭ продолжается шахматный турнир «Шарджа Мастерс».

Как сообщает İdman.biz, в восьмом туре будет наблюдаться двойное азербайджано-иранское противостояние: Айдын Сулейманлы, сыграет с Амином Табатабае, а Магомед Мурадлы встретиться с Пархамом Магсудлу.

Отметим, что Сулейманлы демонстрирует наилучший результат среди наших гроссмейстеров. Он идет восьмым, имея 5 очков, а Мурадлы отстает на полбалла.

Пары восьмого тура:

Амин Табатабае (Иран) - Айдын Сулейманлы

Пархам Магсудлу (Иран) - Магомед Мурадлы

Теймур Раджабов - Феликс Блобергер (Австрия)

Самуэль Севян (США) - Эльтадж Сафарли

İdman.biz