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Раджабов проиграл Мурадлы в Шардже

Шахматы
Новости
20 Мая 2024 21:58
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Раджабов проиграл Мурадлы в Шардже

В ОАЭ продолжается турнир «Шарджа Мастерс».

Как сообщает İdman.biz, седьмой тур ознаменовался азербайджанским дерби. Теймур Раджабов сыграл черными против Магомеда Мурадлы. Встреча завершилась победой Магомеда.

Айдын Сулейманлы также завершил тур с максимальным результатом. Он победил своего узбекского соперника Джавохира Синдарова.

Эльтадж Сафарли сыграл вничью с иранским шахматистом Мехти Голами.

После этих результатов Айдын с 5 очками поднялся на 8-е место. Он отстает от лидера на пол-очка. Магомед занимает 12-е место с 4,5 очка, Теймур - 39-е с 3,5, а Эльтадж - 45-е с 3,5.

Пары седьмого тура:

Айдын Сулейманлы - Джавохир Синдаров (Узбекистан) - 1:0
Магомед Мурадлы - Теймур Раджабов - 1:0
Эльтадж Сафарли - Мехти Голами (Иран) - 0,5:0,5

İdman.biz

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