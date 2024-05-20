Раджабов проиграл Мурадлы в Шардже

В ОАЭ продолжается турнир «Шарджа Мастерс».
Как сообщает İdman.biz, седьмой тур ознаменовался азербайджанским дерби. Теймур Раджабов сыграл черными против Магомеда Мурадлы. Встреча завершилась победой Магомеда.
Айдын Сулейманлы также завершил тур с максимальным результатом. Он победил своего узбекского соперника Джавохира Синдарова.
Эльтадж Сафарли сыграл вничью с иранским шахматистом Мехти Голами.
После этих результатов Айдын с 5 очками поднялся на 8-е место. Он отстает от лидера на пол-очка. Магомед занимает 12-е место с 4,5 очка, Теймур - 39-е с 3,5, а Эльтадж - 45-е с 3,5.
Пары седьмого тура:
Айдын Сулейманлы - Джавохир Синдаров (Узбекистан) - 1:0
Магомед Мурадлы - Теймур Раджабов - 1:0
Эльтадж Сафарли - Мехти Голами (Иран) - 0,5:0,5
İdman.biz