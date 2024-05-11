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Азербайджанские шахматисты сыграют в главном спортивном центре Будапешта

Шахматы
Новости
11 Мая 2024 11:18
Азербайджанские шахматисты сыграют в главном спортивном центре Будапешта

Оргкомитет Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 10-23 сентября в Будапеште, рассказал о месте его проведения.

Как сообщает İdman.biz, соревнование состоится в спортивном зале BOK. Он является одним из самых современных центров проведения мероприятий в Венгрии, который ежегодно принимает более 120 различных форумов. Он может вместить до 10 000 человек.

Регистрация на Олимпиаду будет продолжаться до 10 июля.

Отмечая ожидания, связанные с мероприятием, ФИДЕ отмечает, что на последнем форуме двухгодичной давности в Ченнае приняли участие 188 мужских и 162 женские команды.
Отметим, что в Олимпиаде примет участие мужская и женская сборная Азербайджана.

İdman.biz

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