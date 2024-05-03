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Состоится международный шахматный фестиваль "Baku Open"

Шахматы
Новости
3 Мая 2024 13:57
Состоится международный шахматный фестиваль "Baku Open"

Состоится очередной Международный шахматный фестиваль «Baku Open», который организауют совместно Федерация шахмат Азербайджана (ФША) и Министерство молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.biz, турнир, посвященный 100-летию Международной шахматной федерации (FIDE), будет состоять из 9 туров по швейцарской системе.

Окончательный список участников будет определен 15 июня. Общий призовой фонд фестиваля, который пройдет в Бакинском Дворце спорта, составит 50 тысяч долларов США.

Отметим, что фестиваль, который начнется 29 июня, завершится 7 июля. Главным судьей турнира станет вице-президент ФША Фаиг Гасанов.

İdman.biz

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