Еще одно азербайджанское дерби на ЕВРО

На острове Родос проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Как сообщает İdman.biz, восьмой тур будет ознаменован азербайджанским дерби: Гюнай Мамедзаде встретится с Ханым Баладжаевой.
Туром ранее еще в одном дерби Ульвия Фаталиева переиграла Говхар Бейдуллаеву.
К слову, лидирующая Фаталиева сыграет с Алисией Сливичкой (Польша).
Пары восьмого тура:
Алисия Сливичка (Польша) - Ульвия Фаталиева
Ханым Баладжаева - Гюнай Мамедзаде
Йованка Хуска (Англия) - Говхар Бейдуллаева
Сабина Ибрагимова - Марьям Мкртчан (Армения)
Гюльнар Мамедова - Сусанна Габоян (Армения)
Ольга Бабий (Украина) - Нармин Абдинова
Белла Хотенашвили (Грузия) - Аян Аллахвердиева
Сабина Рзалы - Гюнелай Айдын (Турция)
Мария-Анна Стефаниди (Греция) - Ляман Гаджиева
Положение после семи туров: 1. Ульвия Фаталиева - 6,5 очков, 2. Лела Джавахишвили (Грузия), 3. Алисия Сливичка (Польша) - по 6, 5. Гюнай Мамедзаде, 8. Ханым Баладжаева - по 5,5.
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