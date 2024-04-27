Еще одно азербайджанское дерби на ЕВРО

На острове Родос проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, восьмой тур будет ознаменован азербайджанским дерби: Гюнай Мамедзаде встретится с Ханым Баладжаевой.



Туром ранее еще в одном дерби Ульвия Фаталиева переиграла Говхар Бейдуллаеву.

К слову, лидирующая Фаталиева сыграет с Алисией Сливичкой (Польша).

Пары восьмого тура:

Алисия Сливичка (Польша) - Ульвия Фаталиева

Ханым Баладжаева - Гюнай Мамедзаде

Йованка Хуска (Англия) - Говхар Бейдуллаева

Сабина Ибрагимова - Марьям Мкртчан (Армения)

Гюльнар Мамедова - Сусанна Габоян (Армения)

Ольга Бабий (Украина) - Нармин Абдинова

Белла Хотенашвили (Грузия) - Аян Аллахвердиева

Сабина Рзалы - Гюнелай Айдын (Турция)

Мария-Анна Стефаниди (Греция) - Ляман Гаджиева

Положение после семи туров: 1. Ульвия Фаталиева - 6,5 очков, 2. Лела Джавахишвили (Грузия), 3. Алисия Сливичка (Польша) - по 6, 5. Гюнай Мамедзаде, 8. Ханым Баладжаева - по 5,5.

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