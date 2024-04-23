Регистрация на Всемирную Шахматную Олимпиаду открыта

Оргкомитет Всемирной Шахматной Олимпиады, который пройдет 10-23 сентября в Будапеште, открыл регистрацию на соревнование.

Как сообщает İdman.biz, она будет продолжаться до 10 июля.

Отмечая ожидания, связанные с Олимпиадой, ФИДЕ отмечает, что на последнем форуме двухгодичной давности в Ченнае приняли участие 188 мужских и 162 женские команды.

Олимпиада пройдет в спортивном зале BOK - одном из самых современных центров проведения мероприятий в Венгрии, который ежегодно принимает более 120 мероприятий и может вместить до 10 000 человек.

Отметим, что в Олимпиаде примет участие мужская и женская сборная Азербайджана.

İdman.biz