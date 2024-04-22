Что надо знать о Гукеше - новом претенденте на мировую корону

Доммараджу Гукеш родился 29 мая 2006 года в индийском Ченнаи. Мальчик появился на свет в семье врачей: отец отоларинголог, а мать микробиолог. Ребенок научился играть в шахматы сравнительно поздно, в 7 лет - это был факультатив в школе. Тогда ничего не предвещало, что он станет одним из самых многообещающих вундеркиндов современности.

İdman.biz сообщает, что в 2015 году Гукеш стал чемпионом Азии до 9 лет и получил звание кандидата в мастера. Спустя два года он завоевал первый балл международного мастера. В начале 2018 года Гукеш заработал ещё два балл на оупен-турнирах в Москве и Капель-ла-Гранд, оформив титул международного мастера в 11 лет, девять месяцев и девять дней.

В 2018 году Гукеш с блестящим результатом стал чемпионом мира до 12 лет, набрав 10 очков из 11 возможных. Следующими его успехами стали два гроссмейстерских балла, один из которых был получен на круговом турнире в сербском Парачине. 15 января 2019 года в возрасте 12 лет, 7 месяцев и 17 дней Гукеш стал на тот момент вторым самым юным гроссмейстером в истории шахмат, получив третий балл на 17-м Международном гроссмейстерском шахматном турнире в Дели.

В 2020-м начинается пандемия, которая прервала оффлайн-турниры, поэтому Гукеш вынужден много играть в Интернете. Юный индус выиграл «Вызов Гельфанда», в которым боролись за победу главные восходящие таланты того времени. В сентябре 2021 года он занял первое место в турнире Norway Chess Open 2021 Masters с результатом 8,5/10, обогнав на пол-очка Дмитрия Колларса и Валентина Драгнева.

На Олимпиаде 2022 года Доммараджу Гукеш стал настоящей сенсацией: выступая за вторую, молодежную команду Индии, он начал турнир с результатом 8 из 8, обыграв Фабиано Каруану, Алексея Широва, Габриэла Саргсяна! Индия-2 обыграла фаворитов из США, и в итоге в турнирной таблице обошла как основную команду Индии, так и многих грандов. Гукеш, Прагнанандха, Нихал Сарин, Адхибан и Садвани в итоге финишировали с бронзовыми наградами.

Спустя пару месяцев индиец взял новую высоту, на представительном турнире The Aimchess Rapid ему удалось переиграть Магнуса Карлсена (стал самым молодым гроссмейстером, переигравшим норвежца в статусе первого номера рейтинга). «Очевидно, что победа над Карлсеном - это что-то особенное в моей карьере, - заметил Гукеш. - Но я не особо горжусь своей игрой, действовал я так себе».

В 2023 году Гукеш успешно выступает в элитных турнирах. В Дюссельдорфе он разделил 1-3 места с Яном Непомнящим и Левоном Ароняном. На Norway Chess он занял третье место (14,5 очка), пропустив вперед только Хикару Накамуру (16,5) и Фабиано Каруану (16). Позади остались Гири, Со, Карлсен, Мамедьяров, Фируджа, Абдусатторов и Тари. Это позволило ему обойти в рейтинге легендарного Виши Ананда, что не удавалось ни одному индийцу уже свыше 30 лет! Совсем недавно Гукеш вошёл в первую десятку мирового рейтинга в возрасте 17 лет, став самым молодым элитным игроком на текущий момент, а затем выиграл в этом качестве турнир претендентов.

17-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу стал самым молодым шахматистом, одержавшим победу на турнире претендентов.

Индийский шахматист набрал 9 очков в 14 партиях на Турнире претендентов — 2024 в Торонто (Канада) и занял первое место на соревнованиях. Ранее самым молодым победителем турнира претендентов был шахматист Гарри Каспаров, который одержал победу на турнире претендентов в 1984 году в возрасте 20 лет. Годом позже он стал чемпионом мира по шахматам.

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