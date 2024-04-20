Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана

Сыграны партии 9-го тура чемпионата Азербайджана по шахматам среди мужчин.

Как сообщает İdman.biz, лидер чемпионата Магомед Мурадлы в отчетном туре поделил очки с Абдуллой Гадимбейли.

Айдын Сулейманлы черными фигурами победил Вугара Манафова. Вугар Расулов ​​белыми обыграл Реада Самедова. Партия Хазара Бабазаде и Тогрула Гасанзаде завершилась вничью.

Согласно регламенту, после 9 туров первые четыре шахматиста продолжат борьбу в полуфинале. На этом этапе, который начнется завтра, Магомед Мурадлы, являющийся лидером после 9 туров, сразится с Вугаром Расуловом, занявшет четвертое место, а Айдын Сулейманлы - с Хазаром Бабазаде. Два последних шахматиста заняли 2-е и 3-е места.

Полуфиналы состоят из двух игр. Хазар Бабазаде и Вугар Расулов ​​в первой партии сразятся белыми фигурами.

Отметим, что призовой фонд чемпионата Азербайджана увеличен до 30 тысяч манат. Победитель конкурса будет награжден медалью и дипломом и получит 12 тысяч манат.

İdman.biz