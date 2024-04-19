Определились пары первого тура на ЕВРО

Сегодня на острове Родос начинается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.
Как передает İdman.biz, в нем примут участие 10 азербайджанских шахматисток – Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Говхар Буйделлаева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова, Сабина Рзали и Сабина Ибрагимова.
Всего в соревновании принимают участие 182 игрока.
По итогам жеребьевки определились пары первого тура:
Аян Аллахвердиева – Антуанетта Стефанова (Болгария)
Гюнай Мамедзаде – Акшая Каялахан (Англия)
Катаржина Двилевич (Польша) – Говхар Бейдуллаева
Ляман Гаджиева – Ирина Булмага (Румыния)
Нармин Абдинова – Деиманте Даулитте-Корнетте (Франция)
Ульвия Фаталиева – Дана Кочави (Израиль)
Ханым Баладжаева – Йоанна Раасикангас (Финляндия)
Элизабет Хапала – Гюльнар Мамедова
Клаудиа Кулон (Польша) – Сабина Рзали
Эвантиа Маламуси (Греция) – Сабина Ибрагимова
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