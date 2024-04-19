Определились пары первого тура на ЕВРО

Сегодня на острове Родос начинается чемпионат Европы по шахматам среди женщин.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие 10 азербайджанских шахматисток – Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Говхар Буйделлаева, Аян Аллахвердиева, Ляман Гаджиева, Нармин Абдинова, Сабина Рзали и Сабина Ибрагимова.

Всего в соревновании принимают участие 182 игрока.

По итогам жеребьевки определились пары первого тура:

Аян Аллахвердиева – Антуанетта Стефанова (Болгария)

Гюнай Мамедзаде – Акшая Каялахан (Англия)

Катаржина Двилевич (Польша) – Говхар Бейдуллаева

Ляман Гаджиева – Ирина Булмага (Румыния)

Нармин Абдинова – Деиманте Даулитте-Корнетте (Франция)

Ульвия Фаталиева – Дана Кочави (Израиль)

Ханым Баладжаева – Йоанна Раасикангас (Финляндия)

Элизабет Хапала – Гюльнар Мамедова

Клаудиа Кулон (Польша) – Сабина Рзали

Эвантиа Маламуси (Греция) – Сабина Ибрагимова

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