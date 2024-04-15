Абасов сыграл вничью с Каруаной

В Торонто прошел девятый тур турнира претендентов по шахматам.
Как передает İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер встречался с Фабиано Каруаной. Партия с рейтинг-фаворитом соревнования завершилась вничью на 44-м ходу. Абасов набрал 3 очка и занимает восьмое место.
Отметим, что встреча в первом круге завершилась победой Каруаны.
9-й тур
Ниджат Абасов - Фабиано Каруана 0,5:0,5
Алиреза Фирузджа - Ян Непомнящий 0,5:0,5
Видит Сантош Гуджарати - Хикару Накамура 1:0
Доммараджу Гукеш - Рамешбабу Праггнанандха 0,5:0,5
Турнирное положение:
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 5,5 очков
3. Праггнанадха - 5
4-6. Накамура, Видит, Каруана - по 4,5
7. Фирузджа - 3,5
8. Абасов - 3.
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