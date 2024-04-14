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Абасов против Каруаны

Шахматы
Новости
14 Апреля 2024 09:00
Абасов против Каруаны

Сегодня в Торонто состоится девятый тур турнира претендентов по шахматам.

Как передает İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер сыграет с Фабиано Каруаной. Американец является рейтинг-фаворитом соревнования, но пока идет на пятом мест. Тогда как Абасов замыкает таблицу (2,5).

Отметим, что встреча в первом круге завершилась победой Каруаны.

9-й тур

Ниджат Абасов - Фабиано Каруана
Алиреза Фирузджа - Ян Непомнящий
Видит Сантош Гуджарати - Хикару Накамура
Доммараджу Гукеш - Рамешбабу Праггнанандха

Турнирное положение:

1-2. Гукеш, Непомнящий - по 5 очков

3-4. Накамура, Праггнанадха - по 4,5

5. Каруана - 4

6. Видит - 3,5

7. Фирузджа - 3

8. 8. Абасов - 2,5.

İdman.biz

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