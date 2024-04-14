Абасов против Каруаны

Сегодня в Торонто состоится девятый тур турнира претендентов по шахматам.
Как передает İdman.biz, азербайджанский гроссмейстер сыграет с Фабиано Каруаной. Американец является рейтинг-фаворитом соревнования, но пока идет на пятом мест. Тогда как Абасов замыкает таблицу (2,5).
Отметим, что встреча в первом круге завершилась победой Каруаны.
9-й тур
Ниджат Абасов - Фабиано Каруана
Алиреза Фирузджа - Ян Непомнящий
Видит Сантош Гуджарати - Хикару Накамура
Доммараджу Гукеш - Рамешбабу Праггнанандха
Турнирное положение:
1-2. Гукеш, Непомнящий - по 5 очков
3-4. Накамура, Праггнанадха - по 4,5
5. Каруана - 4
6. Видит - 3,5
7. Фирузджа - 3
8. 8. Абасов - 2,5.
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