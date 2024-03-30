Вице-президент Федерации шахмат России отметил Ниджата Абасова

Федерации шахмат России Сергей Смагин поделился мнением о турнире претендентов, отметив азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова.

Как сообщает İdman.biz, он отметил, что соревнование, которое начнется 3 апреля в Торонто, собрало много молодых гроссмейстеров, у которых ранее не было опыта выступления на таких стартах.

«Я думаю, турнир будет очень интересным. Состав получился молодежным, много шахматистов моложе 30, это и ребята из Индии, и Алиреза Фируджа из Франции, и Ниджат Абасов из Азербайджана. У многих из них пока нет опыта игры на турнирах столь высокого уровня, поэтому будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят и будут справляться со стрессом", - сказал Смагин агентству ТАСС.

"Я думаю, что выиграет кто-то более опытный. Конечно, болеть я буду за Яна Непомнящего, он является одним из фаворитов турнира, но и американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура тоже очень сильны", - добавил Смагин.

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