ФИДЕ - о турнире претендентов: "Каруана и Накамура - главные фавориты"

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) назвала главных фаворитом турнира претендентов, который стартует 3 апреля в Торонто с участием азербайджанского гроссмейстера Ниджата Абасова.

Как сообщает İdman.biz, в статье на своем сайте ФИДЕ считает, что опыт Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры может сказать свое слово.

«Опытные Каруана и Накамура (3-й номер в мире), безусловно, являются двумя главными фаворитами. Впервые для участия в подобном соревновании им не нужно пересекать Атлантику, они могут воспользоваться преимуществом своей территории», - подчеркивает ФИДЕ.

Также в статье упоминается и Ян Непомнящий. «Непомнящий попытается выиграть свой третий подряд турнир претендентов, установив беспрецедентный рекорд для таких молодых шахматистов, как Праггнанандха (18) и Гукеш (17), а также Видит и Абасов, которым около двадцати лет. Для всех четверых это будет первый турнир претендентов. Алиреза Фирузджа, являвшийся вторым номер в мире, несмотря на то, что ему всего 20 лет, уже имеет опыт участия в кандидатском старте».

İdman.biz