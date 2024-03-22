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Ниджат Абасов получил канадскую визу

Шахматы
Новости
22 Марта 2024 13:51
Ниджат Абасов получил канадскую визу

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов уже получил канадскую визу для участия в турнире претендентов, который пройдет 3-23 апреля.

Как сообщает İdman.biz, президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отметил, что визы уже получены всеми участниками соревнования.

"Да, все участники получили визы. В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих игроков не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий", - подчеркнул Дворкович.

Отметим, что в Торонто также сыграют три представителя Индии (Рамешбабу Праггнанадха, Доммараджу Гукеш, Видит Сантош Гуджарати), два шахматиста из США (Фабиано Каруана, Хикару Накамура), а также Алиреза Фирузджа (Франция) и Ян Непомнящий (ФИДЕ).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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