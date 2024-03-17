Две победы и ничья Мамедзаде в Рейкьявике

В столице Исландии продолжается турнир «Reykjavik Open».

Как передает İdman.biz, после трех туров азербайджанская шахматистка Гюнай Мамедзаде набрала 2,5 очка. После стартовой победы над хозяином доски Ингваром Скафендиссоном, Гюнай переиграла англичанина Алистера Хилла. А затем сыграла вничью с Данером Бенедиктом из Германии.

Мамедзаде идет на 20-м месте, отставая от лидирующей группы на полбалла.

После трех туров сто процентов очков набрали шесть шахматистов, а лучшие дополнительные коэффициенты у турецкого гроссмейстера Вахапа Санала.

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