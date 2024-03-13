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"Grand Chess Tour" обнародовал расписание нового сезона

Шахматы
Новости
13 Марта 2024 11:05
"Grand Chess Tour" обнародовал расписание нового сезона

Серия «Grand Chess Tour», в которой выступают ведущие шахматисты, обнародовала календарь нового сезона.

Как передает İdman.biz. серия будет состоять из пяти турниров, первый из которых пройдет 6-13 мая в Варшаве. В нем участники сыграют в рапид и блиц, а с 24 июня по 6 июля в Бухаресте шахматисты будут сражаться в «классику».

8-15 июля состоится турнир по быстрой игре в Загребе, после чего гроссмейстеров ждет вояж за океан. В Сент-Луисе 10-17 августа состоится турнир по рапиду и блицу, а 17-31 августа там же пройдет Кубок Синкфилда.

Состав участников на текущую серию «Grand Chess Tour» пока неизвестен, он определится позже.

Отметим, что в предыдущие годы в нем выступал азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Ниджат Закиев

İdman.biz

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