12 Марта 2024
RU

Гюльнар Мамедова победила перед финальным туром в Ташкенте

Шахматы
Новости
12 Марта 2024 09:14
Гюльнар Мамедова победила перед финальным туром в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова одержала победу в восьмом туре фестиваля в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, после поражения от лидера турнира Анастасии Боднарук (ФИДЕ), она смогла поправить свое положение. В очередной игровой день Мамедова добилась победы черными над Марией Власовой (ФИДЕ).

Набрав 5,5 очков, Гюльнар переместилась на восьмое место перед последним туром и всего на полбалла отстает от ближайшей группы преследовательниц лидера.

В свою очередь, другая наша шахматистка Мелек Исмаил идет на 17-й строчке (5 очков).

Ниджат Закиев

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гюльнар Мамедова уступила лидеру в Ташкенте
11 Марта 11:59
Шахматы

Гюльнар Мамедова уступила лидеру в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова оказалась за пределами первой десятки после седьмого тура фестиваля в Ташкенте
Гюльнар Мамедова идет второй в Ташкенте
10 Марта 10:19
Шахматы

Гюльнар Мамедова идет второй в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова идет второй на фестивале в Ташкенте
Гюльнар Мамедова идет четвертой на турнире в Ташкенте
8 Марта 14:49
Шахматы

Гюльнар Мамедова идет четвертой на турнире в Ташкенте

В Ташкенте набирает ход международный фестиваль по шахматам среди женщин
Азербайджанский шахматист занял 17-е место
7 Марта 20:46
Шахматы

Азербайджанский шахматист занял 17-е место

В Москве завершился шахматный турнир "Аэрофлот Open"
Сулейманлы - на пороге двадцатки на "Аэрофлот Open"
7 Марта 09:59
Шахматы

Сулейманлы - на пороге двадцатки на "Аэрофлот Open"

В Москве близится к концу турнир "Аэрофлот Open"
Каспарова признали террористом и экстремистом
6 Марта 22:59
Шахматы

Каспарова признали террористом и экстремистом

Данная информация опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга

Самое читаемое

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА
9 Марта 15:08
Азербайджанский футбол

Вторая игра с "двойками": Другая судьба или в пятый раз... - АНАЛИТИКА

Выйдя в 1/8 финала Лиги Европы, "Карабах" вписал новую страницу в историю азербайджанского футбола, сыграв в первой игре в Баку вничью 2:2 с немецким "Байером"
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО
11 Марта 09:24
Бокс

Сархан Алиев тоже победил армянского боксера на лицензионном турнире - ВИДЕО

Азербайджанский боксер Сархан Алиев провел свой третий бой на I Всемирном квалификационном олимпийском турнире в итальянском Бусто-Арсицио