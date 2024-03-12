Гюльнар Мамедова победила перед финальным туром в Ташкенте

Азербайджанская шахматистка Гюльнар Мамедова одержала победу в восьмом туре фестиваля в Ташкенте.

Как сообщает İdman.biz, после поражения от лидера турнира Анастасии Боднарук (ФИДЕ), она смогла поправить свое положение. В очередной игровой день Мамедова добилась победы черными над Марией Власовой (ФИДЕ).

Набрав 5,5 очков, Гюльнар переместилась на восьмое место перед последним туром и всего на полбалла отстает от ближайшей группы преследовательниц лидера.

В свою очередь, другая наша шахматистка Мелек Исмаил идет на 17-й строчке (5 очков).

Ниджат Закиев

İdman.biz