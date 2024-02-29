"В шахматах нет доминирующих юниоров, Карлсен по-прежнему недосягаем" - Интервью Раджабова - ФОТО

Раджабов назвал фаворитов турнира претендентов-2024

Обладатель Кубка мира Теймур Раджабов - о турнире претендентов-2024, борьбе с читерами и тренерском статусе.

İdman.biz представляет интервью.

Один из самых титулованных шахматистов современности Теймур Раджабов был единственным, кто публично называл Дин Лижэня фаворитом в матче с Яном Непомнящим в Астане. Также азербайджанский гроссмейстер участвовал в турнире претендентов-2022, заняв в Мадриде третье место (вслед за Яном и Дином). Поэтому мнение Раджабова перед развязкой нового отбора к матчу на первенство мира особенно актуально. Корреспондент «СЭ» встретился с Теймуром на последнем турнире «Шахматные звезды 3.0», после того как обладатель Кубка мира-2019 дал сеанс одновременной игры юным участникам московского турнира.

— Могли бы вспомнить самый яркий сеанс в своей карьере?

— Мой самый запоминающийся сеанс прошел в Аргентине в 2001 году. Я приехал на супертурнир «Мемориал Мигеля Найдорфа». В составе были Карпов (он тогда еще выступал на топ-уровне, был в топ-10), Виктор Корчной, Юдит Полгар, Найджел Шорт... А мне самому тогда было 14 лет. В таком возрасте тяжело играть против таких грандов (хотя Раджабов занял второе место, уступив только Карпову. — Прим. «СЭ»). И вот перед турниром меня попросили дать сеанс, так как Карпов не смог по каким-то причинам. Я согласился, но не ожидал, что организаторы выставят топовых юниоров. Призеров ЧМ до 16 лет, до 18, победителей аргентинского чемпионата. Я выиграл восемь партий и две свел вничью, но это было тяжелейшее испытание. Так устал, как будто уже сыграл целый турнир. После этого долгое время отказывался давать сеансы. Потом я узнал, что гроссмейстеры просят у организаторов, чтобы состав участников одновременной игры был ниже определенного уровня рейтинга. Иначе начинается серьезная борьба, и в какой-то степени это некорректно. Хотя, конечно, мы видели сеансы, которые гроссмейстеры давали против сборных, но это отдельное испытание.

Не могу назвать себя профессиональным сеансером, но если организаторы турнира просят, то я зачастую соглашаюсь. Особенно если это касается детей (как на турнире «Шахматные звезды»), для которых очень важно сыграть партию с гроссмейстером, пообщаться, проанализировать, записать ее. Помню, сам в детстве никогда не пропускал таких возможностей, и это давало мне мотивацию для дальнейшей работы.

— Вас много спрашивали про ваши противостояния с Гарри Каспаровым (признан в России иноагентом. — Прим. «СЭ») и Карповым. Расскажите, каким вам запомнился Виктор Корчной?

— Виктор Львович — очень яркая личность. Помню, мы провели с ним сбор, когда мне было 10-11 лет. Постоянно играли в блиц, он рассказывал про свои матчи на первенство мира, делился мыслями о современных шахматах. Он тогда был в топ-20, и это поражало. Сквозь долгие годы постоянных турниров и тренировок Корчной сохранил невероятную любовь к шахматам. Виктор Львович играл до 80 лет, в том числе в классику, проводя шестичасовые партии. Помню одну такую на командном чемпионате России. Боролся до конца, избегая ничьих. Бескомпромиссный в жизни и за шахматной доской. Да, в истории шахмат гроссмейстеры выступали на серьезном уровне в 60 лет, но в 70-80 я больше никого не могу вспомнить. Так что Корчной запомнился мне ярким, невероятно трудоспособным и ненавидящим проигрывать. Понятно, что никто этого не любит, но для него любое поражение было маленькой смертью.

— Можете привести пример?

— Порой он просто переставал разговаривать со мной во время сбора, проиграв несколько партий в блиц. Мог на полчаса опоздать на вечернюю тренировку, хотя это совсем не в его духе. Позже объясняя это тем, что я его в каком-то виде оскорбил своим поведением. На мой взгляд, Корчной — это уникальное явление в мире шахмат. Один из самых сильных гроссмейстеров, которые не стали чемпионами мира.

— Вам многое дали те совместные сборы?

— Очень рад, что удалось так близко пообщаться с таким мастером. Для меня это было большим подспорьем в детстве. Получил массу ценной информации от Виктора Львовича. По дебютам, по практике. Безусловно, эти знания пригодились мне.

— В 12 лет вы выиграли ЧМ до 18? Это результат той работы?

— Объективно говоря, в первую очередь надо отдать должное моему отцу, который занимался со мной шахматами в огромных объемах (отец Теймура Борис Шейнин в начале 70-х ходил вместе с маленьким Гарри Каспаровым в бакинский Дворец пионеров и был сильным советским перворазрядником, позднее став первым тренером своего сына. — Прим. «СЭ»). Мы постоянно совершенствовались по разным аспектам. По очень много часов в день.

— Можно сказать, что детства в привычном его понимании у вас не было?

— Безусловно. Были моменты, когда хотел сходить погулять, поиграть в какие-то командные игры, но папа меня ограничивал. Я благодарен ему за это. В моменте не понимаешь этого, хочется свободы выбора. Но когда начинаешь добиваться успехов и это влияет на всю твою жизнь, четко понимаешь, что отец сделал все правильно.

Да, и друзья, кого я потом встречал, говорили, что лучше бы мы тоже занимались чем-то одним. Все-таки уже в юном возрасте я достиг статуса суперзвезды внутри страны, долгие годы вхожу в мировую элиту. Благодаря этому происходило/происходит много интересных событий, встреч, знакомств. Счастлив, что живу шахматами.

Борьба с читерством

— Вы постоянный участник турнира «Шахматные звезды». Не было ли от вас запроса к организаторам на смену формата, обновление состава участников?

— Хочу отметить, что, несмотря на хорошие отношения с организаторами и спонсорами, я такой же участник, как и остальные гроссмейстеры. Да, со мной могут посоветоваться по тем или иным вопросам, попросить помочь пригласить кого-то из игроков, но не более. Думаю, что тут должно быть коллегиальное мнение всех участников. Какими они хотят видеть формат. Все-таки турнир проходит в дружеской атмосфере, поэтому важно сбалансированное решение. А не так, что новый формат понравился трем-четырем участникам, а остальные выступят против. А насчет обновления состава — этот вопрос лучше переадресовать организаторам.

— Если жесткие санкции в отношении российского спорта будут сняты, то «Шахматные звезды» могут замахнуться на статус супертурнира?

— Очень бы этого хотелось. Тогда были бы и варианты рассмотреть и турнир по классическим шахматам. Или многоуровневый турнир по быстрым шахматам, по аналогии с Champions Chess Tour Магнуса Карлсена, который проходит в онлайн-формате. Думаю, что в обычное время все элитные гроссмейстеры выступали бы в «Шахматных звездах». Все-таки организаторы делают очень солидный призовой фонд, великолепные условия для участников.

— Вы играли в финале Champions Chess Tour-2021, заняв итоговое второе место после Карлсена. Чем хорош этот турнир?

— Это хорошая система, чтобы все могли зарабатывать не выходя из дома. Но, к сожалению, тему читерства очень трудно обойти в любом онлайн-турнире. Хотя проверки именно в финальном раунде, с участием восьми гроссмейстеров, были очень жесткие. У меня не было возможности за несколько недель получить визу в Канаду, и те, кто попал в такую же ситуацию, прилетели играть из Белграда. И там нас проверяли тщательнейшим образом. Не знаю в деталях систему, но было очевидно, что проверка идет доскональная. Думаю, что такой мониторинг должен быть на всех крупных онлайн-турнирах. С такой проверкой не было бы никаких проблем с читерством. Например, в каждой стране сделать по одной-две локации, из которых можно было бы играть онлайн. Чтобы их курировали национальные шахматные федерации. А проверка была бы единой, соответствующей определенным стандартам. Ну или хотя бы начать с нескольких таких точек в Европе, в Северной Америке, в Индии... Это могло бы помочь не только очистить игру, но и привлечь много новых спонсоров. Подчеркну, что речь идет именно про элитные рапиды, с солидным призовым фондом. Иначе сейчас все строится исключительно на доверии, которое в последние годы постепенно сходит на нет.

— Что сейчас может остановить шахматиста, который хочет заработать призовые нечестным способом?

— Сложно ответить на этот вопрос. Думаю, что шахматисты, которые хотят зарабатывать онлайн, все-таки не хотят попадать в ситуацию, когда их забанят. Тогда будет сложно получать приглашения. Так что вся надежда на честность и страх потерять возможность зарабатывать. Ведь ты можешь гениально провести один турнир, но, будучи забаненным, не будешь иметь доступа к другим элитным онлайн-турнирам всего цикла. Плюс постепенно развивается система определения нечестной игры. Сейчас есть много турниров, где шахматисты имеют хорошие возможности зарабатывать и любое подозрение, а тем более бан будет влиять на карьеру и шахматные заработки.

— Владимир Крамник считает читерство экзистенциальной проблемой шахмат, подозревая в нечестной игре даже лидеров мировых шахмат.

— Могу ответить так: Владимир Борисович имеет право на любое мнение. Чемпион мира, который никогда не оставался в стороне в острых вопросах и всегда приводил весомые аргументы. Если же говорить про конкретные личности, то вмешиваться в чужие конфликтные ситуации не хочу. Если это касается лично меня, то всегда отвечаю напрямую. На любые нападки, с любой стороны.

— Не готовы комментировать перепалку Крамника с Хикару Накамурой?

— Зачем мне залезать в это? С обоими нахожусь в хороших отношениях. Поэтому занимать чью-то сторону некорректно.

— На вашем YouTube-канале есть разговор с многолетним тренером Роджера Федерера Иваном Любичичем. Интересный опыт?

— Да, по нескольким причинам. Помимо того что Иван долгое время тренировал Роджера, он сам был третьей ракеткой мира. При этом Любичич здорово играет в шахматы, даже участвовал в чемпионате Хорватии. Об этом мало кто знает, поэтому хотелось построить разговор о пересечении шахмат и тенниса. Получилось познавательно. Плюс к нам присоединились Владимир Крамник и один из самых успешных тренеров женского тура Дмитрий Турсунов. С такими людьми всегда приятно пообщаться. К тому же в тот момент Иван пытался вернуть Роджера к соревновательной практике, нивелировав последствия тяжелой травмы. Рассказывал про необычные упражнения. Сейчас Любичич возглавляет почти весь французский теннис, делится инсайдами из мира тенниса.

Говорю все это к тому, что для популяризации шахмат должно привлекаться больше таких людей, как Иван. Многие известные бизнесмены, спортсмены увлекаются нашей игрой. Джокович, Салах, Алькарас говорят об этом, но есть много известных людей, которые не заявляли о своей любви к шахматам в СМИ. А это напрямую влияет на популяризацию шахмат. Когда твой идол занимается другим видом спорта, это его хобби, то ты все равно обращаешь на это внимание.

На мой взгляд, ФИДЕ должна стараться, чтобы как можно больше звезд первой величины говорили о шахматах. Возможно, придумать новые форматы, чтобы селебрити играли в парах с гроссмейстерами. Уверен, что многие согласились бы поучаствовать в таком турнире. Это был бы мощный пиар-ход, который давал бы возможность привлекать новых партнеров и спонсоров.

— Есть человек, у которого вы бы хотели взять интервью?

— Я не журналист и не интервьюер, чтобы говорить о беседе «вопрос — ответ». Приятного было бы пообщаться с Федерером. Я за него столько болел, что, думаю, заслужил одно совместное эспрессо. (Смеется.) Надеюсь, мне представится такая возможность на одном из турниров «Большого шлема».

— Ваш самый памятный матч Роджера?

— Назову победу Федерера над Рафаэлем Надалем на Australian Open-2017. Это была великолепная пятисетовая битва, с огромным количеством впечатляющих розыгрышей. Я тогда мечтал, чтобы его никто не смог опередить по титулам, но понимал, что более молодые Надаль и Джокович все-таки сделают это.

— После ухода Федерера так же активно следите за событиями тура?

— Да, мне очень интересно наблюдать за новым поколением топ-игроков: Алькарасом и Синнером. Да, Джокович еще держится, но похоже, что из последних сил. Все-таки 36 это не 26, хотя он и говорит, что чувствует себя прекрасно. Возможно, Новаку повезет и он сумеет бороться за титулы «Большого шлема» до 40 лет. Но все-таки в это верится с трудом. Законы природы не обманешь.

— Кто вам больше импонирует — Алькарас или Синнер?

— Алькарас. Кстати, Любичич мне говорил о Карлосе, когда испанец был еще совсем юным. Отметил, что надо за ним пристально смотреть, он точно будет в топ-3. Другие варианты даже не обсуждаются. Наверное, это заметно профессионалам. В шахматах тоже часто видно, что молодой парень точно дойдет до самого топового уровня.

— Кто из молодых суперталантов вам наиболее импонирует? Гукеш, Фируджа, Прагнанадха, Эригайси, Абдусатторов, Кеймер...

— Трудно сказать. Они не показывают результатов чемпионского уровня, какие в их годы демонстрировал Карлсен. Нет суперкласса и четкой доминации над коллегами. Никто из перечисленных игроков сейчас не готов закрепиться за топ-3 мирового рейтинга. В отличие от того же тенниса, в шахматах сейчас нет юниора, который будет стабилен из турнира в турнир. Карлсен по-прежнему недосягаем. Есть он и все остальные. И между ними идет уличная драка. Да, где-то рядом Каруана, Накамура, Непомнящий. Но все плюс-минус ровесники норвежца.

— Несколько лет назад таким доминирующим юниором выглядел Алиреза Фируджа?

— Алиреза — хороший парень, у нас с ним отличные отношения, но он никогда не казался мне шахматистом, способным доминировать над элитой. Возможно, я заблуждаюсь. Нодирбек и Гукеш порой радуют блестящей игрой, но уже в следующем турнире могут провалиться. С такой нестабильностью тяжело бороться за звание чемпиона мира.

— За счет чего в последнее время так мощно добавили Каруана и Накамура?

— Для Фабиано шокирующей ситуацией стал провал во втором круге турнира претендентов-2022. Думаю, если бы он знал, что за второе место будут давать пропуск на матч, то американец его, скорее всего, удержал бы. Очень плотно играл в первом круге, боролся за победу с Непомнящим. Во втором — стал зарываться, чтобы занять первое место. Поверьте, тогда в уход Магнуса из чемпионского цикла никто не верил. Он и до этого тоже делал похожие заявления, но продолжал играть матчи. Фаби долго отходил от этого стресса, но в прошлом году полноценно пришел в себя, когда понял, что у него по-прежнему есть отличный шанс завоевать корону. Каруана был успешен на всех крупных турнирах в 2023 году. По ощущениям, вновь стал получать удовольствие от шахмат.

Что касается Накамуры, то ему очень помогли успехи онлайн. С одной стороны, он стал финансово независимым, имея запасную профессию стримера. С другой, Хикару отлично прочувствовал глобальные изменения в шахматах. С той точки зрения, что на любом турнире можно играть почти любой дебют и тебе за него не будет стыдно. Раньше надо было все время идти в какую-то классику, демонстрировать идеи, применять новинки... Сейчас можно легко играть условный «Лондон», и это на пользу Накамуре. Он шахматист чуть более рваного стиля. Не боится играть любые дебюты.

— Каруана, Накамура и Непомнящий — главные фавориты турнира претендентов? Молодежь вряд ли вмешается в эту борьбу?

— Думаю, что фавориты — Фабиано и Ян. У обоих есть победный опыт на турнирах претендентов. Оба уже показали, что могут играть очень плотно. Хотя это и не стиль Непомнящего, но они умеют перестраиваться. С ними всем будет очень тяжело.

— Согласны, что кто бы ни выиграл претендентский, он будет фаворитом матча с Дин Лижэнем?

— Трудно сказать. Дин есть Дин. Чемпион мира, супергроссмейстер, много лет был вторым-третьим номером мирового рейтинга. Годами доказывал свой высочайший уровень. Да, пока он не в лучшей форме, но недооценивать его точно не стоит.

— Вы предсказывали победу Лижэня в матче с Непомнящим в Астане. Как вам их противостояние?

— Очень нервное, шаткое, но интересное для зрителей. Постоянные победы, отыгрыши, перепады в оценках позиций, драма на тай-брейке. Отличный матч для популяризации шахмат во всем мире, но он очень сильно ударил по обоим. Оба до сих пор не пришли в себя на все 100%. Это видно и по Яну, но он боец. В Торонто будет сражаться.

Работа тренером, шахматный Гвардиола

— Если возвращаться к молодым игрокам, то недавно стало известно, что Евгений Томашевский работает с перспективным представителем Азербайджана Айдыном Сулейманлы...

— Да, Женя работал со многими молодыми азербайджанскими шахматистами, помогал женской сборной, но сейчас стал более плотно работать с Айдыном.

— Как вам его потенциал? Он способен повторить ваш путь?

— Зависит от того, как он будет взаимодействовать с шахматами. Жизнь гроссмейстера должна был полностью им посвящена. Это касается не только Айдына, но и всех молодых шахматистов. Если будешь весь день отдыхать, наслаждаться жизнью, то пытаться проявить себя на высшем уровне вряд ли получится. Есть исключения, некоторые гениальные игроки, которым удавалось попасть в историю исключительно за счет суперталанта. Но в современном спорте ты должен быть сконцентрирован на своем деле 24/7. Это непростой момент.

Многие говорят: все, с завтрашнего дня начинаю на регулярной основе делать утром зарядку. Но из 100 человек, сделавших такое обещание, разминать свое тело в одно и то же время будут всего один-два. В шахматах тоже нужны упорство и постоянность. Ты должен выбрать путь и идти им без отклонений. Да, он очень тяжелый, но очень интересный. Как по мне, профессиональный шахматист — одна из самых интересных профессий в мире. Если «заражаешься» шахматами, то практически навсегда остаешься в игре. Я не видел людей, которые выступали на профессиональном уровне, а потом полностью забывали об игре.

— У вас сейчас вся жизнь посвящена шахматам?

— Не могу так с уверенностью сказать. Все-таки у меня семья. Совсем другая ситуация, когда тебе 15-16 и ты думаешь только о шахматах. Но в последнее время я очень стараюсь вернуться на топ-уровень. Понятно, что результаты будут играть важную роль для моего дальнейшего решения, продолжать карьеру или нет. Но мне интересно снова попробовать свои силы в элите.

Еще я в 2023 году тренировал претендентку на звание чемпионки мира Лэй Тинцзе в матче на первенство мира с Цзюй Вэньцзюнь. Это был интересный опыт. Теперь вместе поедем на турнир претенденток-2024 в Торонто. Вряд ли меня можно назвать основным тренером. Все-таки это тот человек, который отвечает за подопечного по всем направлениям. Но на этот период времени, матч/претендентский, я являюсь тренером/секундантом Лэй. Моя цель — в первую очередь помочь ей и самому продолжить развитие.

— Вы работали с российским тренером Владимиром Чучеловым, который сейчас занимается с Леньером Домингесом. Его можно назвать шахматным Гвардиолой?

— Да, он топ-тренер. Также работал с Каруаной, Анишем Гири, Хоу Ифань.

— В чем его фишка?

— Есть моменты, когда он смотрит много одинаковых позиций с разными шахматистами. Это самый быстрый путь достичь истины. На его взгляд, лучше делать апдейты по разным дебютам, чем заниматься одному, скрывать от кого-то свои якобы наработки. На самом деле шахматы прогрессируют. Каждая позиция уточняется. Владимир считает, что надо действовать как в медицинских исследованиях. У кого-то где-то есть наработки, все делятся ими между собой и приходят к определенным открытиям. И когда ты все время в этой работе, ты постоянно следишь за трендами, все знаешь. Чучелов никогда не считает минуты. Всегда в процессе, забывает про время. Способен тренировать по 10 часов в день, очень амбициозный, нацелен на результат. Он старается добиться успехов, до которых сам не смог добраться, через своих учеников. Один из лучших в своей профессии, может, и лучший.

Прорыв Абасова, мечта

— В Торонто сыграет ваш соотечественник Ниджат Абасов, дошедший до полуфинала Кубка мира-2023. Насколько для вас это неожиданный результат?

— Это была большая неожиданность для всех, тут спорить никто не будет. Даже для самого Ниджата. Он поймал кураж, играя в родной стране, повышенное внимание взбадривало его. Каждый день перед игровым залом собиралось очень много людей, чтобы поддержать соотечественника. На соперников это тоже сильно влияет. Когда играешь против шахматиста, которого ты обязан обыгрывать, а он очень сильно готов с дебюта, то начинаются проблемы. Безусловно, он уже сделал подвиг. Теперь посмотрим, как сложится для него дебютный претендентский. Это тяжелейшее испытание, нервная система должна быть готова на все 100%. Все-таки все восемь участников нацелены только на первое место, потому что остальные не настолько важны. В такой ситуации каждая партия имеет огромное значение.

Мы близкие друзья с Ниджатом. Могу сказать, что он разносторонний человек, много работающий над шахматами, у него крепкая команда. Много общались на командном чемпионате Европы-2023. В команде дружеская обстановка, осталось только вернуть высокие результаты. Очень большие надежды связываю с шахматной Олимпиадой-2024, где мы еще ни разу не брали медали.

— Это главная цель на 2024 год?

— Не цель, а мечта. Мы часто собирали суперсоставы, но медаль взять не получалось. Много раз ходили совсем рядом, даже лидировали по ходу дистанции, но до цели не добирались. Опять-таки, это спорт. У Криштиану Роналду есть все титулы, но нет золота ЧМ. Лионель Месси тоже долго не мог достичь этой вершины, но в Катаре все получилось. Если бы Лео не выиграл тот финал у Франции, то мог бы и закончить.

— Помимо медали Олимпиады, у вас еще есть непокоренные вершины?

— Каких еще можно достигнуть — нет. Если не брать звание чемпиона мира, то я не был первым номером рейтинга. Остального всего достиг. Неоднократно выигрывал командные чемпионаты Европы, супертурниры, был четвертым в официальном рейтинге, третьим в live-рейтинге, почти достиг отметки 2800 (было 2799,6), выиграл Кубок мира. Но взять медали Олимпиады было бы очень кстати и для меня, и для моей страны.

İdman.biz